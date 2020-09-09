Водонаева вспомнила, как ухажер забрал у нее золотые очки Cartier и ношеные туфли Sergio Rossi

Модель Алена Водонаева в Instagram вспомнила свои неудачные отношения в Тюмени, где она провела юность, с одним из богатых ухажеров. Как сказала бывшая звезда «Дома-2», парень одаривал ее дорогими подарками. В частности, купил золотые очки Cartier. Также у нее был переносной домашний телефон. Редкая вещь по тем временам.

«Но через какое-то время я поняла, что вместе мы не будем, о чем ему и сообщила. И тогда он приехал ко мне домой с пистолетом в руке забирать все дорогие подарки. В их числе переносной телефон. Я отдала все, даже ношеные туфли Sergio Rossi». Алена Водонаева

Эту историю Водонаева вспомнила, когда узнала, что бизнесмен Владислав Доронин хочет забрать у модели и актрисы Наоми Кэмпбелл все подарки, которые ранее дарил. Притом, что с их расставания прошло уже семь лет. По словам телеведущей, ей стыдно за мужчину, который сегодня мелькает по такому поводу в заголовках СМИ. Водонаева не понимает, почему мужчины перестали быть щедрыми.

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Напомним, что Алена Водонаева стала известна после проекта «Дом-2». Сейчас звезда одинока. Она развелась со вторым мужем диджеем Алексеем Косинусом, который, как она отмечала, был беден и ей приходилось его содержать.