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«Роскошная женщина»: Анна Семенович провела модную премию в платье-рубашке

Ведущими премии Topical Style Awards 2020 стали Анна Семенович и Вячеслав Манучаров.

«Роскошная женщина»: Анна Семенович провела модную премию в платье-рубашке
Анна Семенович и Вячеслав Манучаров. Фото: Teleprogramma.pro

Только накануне Анна Семенович в мини-платье пела на вечеринке по случаю празднования дня рождения дизайнера Эммы Салимовой. Теперь же ведет торжественную церемонию вручения премии самым стильным звездам российского шоу-бизнеса Topical Style Awards 2020. Компанию ей составил Вячеслав Манучаров. Во время беседы с журналистами Семенович назвала себя «роскошной женщиной». Остальным порекомендовала побольше кушать, чтобы бюст был шикарный.

Для ведения церемонии Анна выбрала платье-рубашку цвета хаки, а талию подчеркнула поясом. При этом певица отметила, что сейчас мода такая, что можно даже халат надеть и быть модным.

Модные образы певица любит примерять не только на мероприятиях, но и на съемках. Недавно она рассказывала, как снимала свой очередной клип на песню «Мани Бой», где от души поиграла с одеждой и стилями. Кстати, именно для тех съемок Семенович специально сидела на диете и похудела на несколько килограммов.

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