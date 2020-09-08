«Мне грустно»: звезда сериала «Воронины» высказалась по поводу приговора Ефремову

Актриса Екатерина Волкова опубликовала пост в Instagram, где поделилась своими мыслями о дальнейшей судьбе Ефремова.

Актриса Екатерина Волкова под своим последним постом в Instagram задала вопрос аудитории относительно приговора Михаилу Ефремову.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Воронины» спросила своих подписчиков:

Если бы вы сегодня были судьей, какой бы вы вынесли вердикт? «Екатерина

Актриса театра и кино отметила, что не оправдывает «пьянство за рулем, инфантильность и вседозволенность». При этом подчеркнула, что любой человек может оказаться «по ту или другую сторону в зависимости от роковых обстоятельств для потерпевшего».

И все-таки мне грустно. «Екатерина

Фанаты супруги танцора Андрея Карпова не остались равнодушными и ответили на ее вопрос. В итоге пост Волковой собрал более 1000 комментариев. Среди ответивших были и несогласные с актрисой:

«Немного не соглашусь с вами, Катя!», «Посадить на 11 лет!», «Пожизненное!!!».

Ранее телеведущая передачи «Мама на 5+» поделилась фото со съемочной площадки сериала «Воронины». Девушка написала трогательный пост в память о Борисе Клюеве. Актриса призналась, что ей будет не хватать человека, которого она привыкла называть «папой».

Напомним, что народный артист театра и кино РФ Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. До этого актер долго болел. В мае 2018 года ему диагностировали рак легких.