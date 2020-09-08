«Веду как умею»: Бородина в красном жакете и джинсах отметила новый рекорд в Instagram

Ксения Бородина является бессменной ведущей реалии-шоу «Дом-2» вот уже на протяжении 16 лет. За это время эффектная блондинка обрела настоящую славу и любовь телезрителей. С появлением соцсети Instagram девушка завела свой аккаунт и начала рассказывать в нем не только рабочее закулисье, но и новости из личной жизни.

Аудитория микроблога звезды выросла до 15,5 миллиона подписчиков. И Бородина из студии шоу «Дом-2», куда пришла на съемки в красном пиджаке и джинсах, поблагодарила своих поклонников за то, что они ее читают.

«Спасибо девочки, мужчинам тоже отдельное спасибо, буду и дальше радовать вас успехами и неудачами, проживать эту жизнь, я конечно не настоящей блогер, веду страницу как умею, не так, может, много откровений, но зато все честно всегда», — отметила Бородина.

Бородина действительно очень активно ведет свой микроблог. Девушка практически всегда онлайн, там она делится фотографиями, видео, записывает stories, где делиться с фолловерами самыми разными новостями, советами, настроением. И сама очень часто интересуется мнением аудитории и спрашивает рекомендации у читателей.