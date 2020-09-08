«Маленькая красотка подрастает»: Оксана Воеводина отметилась на прогулке с младшей сестрой

Оксана Воеводина провела выходной с родителями и младшей сестрой на природе.

На одной из фан-страничек Оксаны Воеводиной появились фото ее 13-летней сестры. Примечательно, что ранее эти же снимки экс-супруга короля Малайзии публиковала в личном профиле.

Модель поделилась с поклонниками фотографиями семьи и подписала:

Family Time Оксана Воеводина

Подписчики обладательницы титула «Мисс Москва – 2015» сразу же обратили внимание на ее младшую сестру:

«Третья маленькая красотка подрастает», «Ваша сестра такая милая», «Вы похожи».

Для прогулки обе сестры выбрали яркий принт. 13-летняя Александра отдала предпочтение темно-синему комбинезону в клетку. А ее старшая сестра надела для отдыха короткое красное платье в горох.

Нужно отметить, что основательница собственного бренда пляжной одежды и купальников часто публикует фото с семьей. В Instagram экс-жены короля Мухаммеда V есть отдельно закрепленная иконка в актуальных Stories «Family». Там же она делится снимками сына Леона. Девушка родила его в мае 2019 года.

Напомним, что в июне 2018 года Оксана вышла замуж за короля Малайзии Мухаммеда V. После принятия ислама Воеводина получила имя Риана Петра. А уже летом 2019 года супруги развелись. В интервью Ксении Собчак модель призналась, что свое отцовство по отношению к Леону Мухаммед V не признает.