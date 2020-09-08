Невесты с дипломом: чем отличаются Кейт Миддлтон и Меган Маркл от других королевских особ

Десять лет назад старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза — Уильям — сделал предложение Кейт Миддлтон. Молодые люди поступили в один университет — Сэнт Эндрюс. Оба решили познавать историю искусств. Правда, позже принц перешел на географический факультет, а будущая герцогиня получила степень по истории искусств. Она стала первой невестой Великобритании с дипломом о высшем образовании. Об этом сообщает Marie Claire.

Ничуть не уступила и вторая герцогиня. Меган Маркл успела получить диплом одного из лучших университетов США. Она окончила Северо-Западный университет Иллионоиса и стала бакалавром по специальности в области театра и международных исследований. К слову, у принца Гарри высшего образования нет. Когда-то он предпочел лекциям в аудиториях службу в армии.

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При таких успехах обе герцогини уступают только одной королевской особе. Принцессу Евгению считают самой одаренной из всех Виндзоров. И школу, и университет Ньюкасла в 2012 году она закончила с отличием.