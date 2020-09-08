«Нельзя мне целоваться»: Баста поделился личным кадром с женой

Василий Вакуленко (Баста) регулярно убеждает поклонников в том, что любовь существует. На этот раз рэпер и его жена Елена Пинская показали аудитории снимок, датируемый началом их отношений. За 13 лет нежность пары и страсть друг к другу не угасает. Супруги воспитывают двух дочерей: Марию и Василису.

Жена Басты подписала фотографию цитатой из фильма «Начало»:

«Нельзя мне целоваться. Слаба, млею…»

Рэпер поблагодарил за фото своего друга — Федора Фомина. Автор снимка тут же ответил музыканту:

«Сколько их ещё осталось этих мгновений, запечатленных. Любовь!» — прокомментировал публикацию Фомин.



Подписчики также выразили восторг в комментариях как под постом Басты, так и под такой же публикацией его супруги:

«Любовь без памяти», «Всем бы такую любовь, как у вас», «У вас замечательная семья!», «Фото огонь! Три поколения в нашей семье обожает вас», «Какой кайф на вас смотреть» — восхитились фанаты.

Многие отметили, что возлюбленная артиста не только не изменилась за прошедшие 13 лет, но и расцвела:

«Жена вообще не меняется. Сейчас такая же красотка», «Елена все так же прекрасна и молода!», «А ваша жена становится только краше».



Год снимка оказался символичным для части аудитории Вакуленко — фанаты вспомнили свой 2007-ой с Бастой в наушника:

«В 2007 был у меня сложный момент в жизни и я слушала ваши песни постоянно. Песни молодости и любви», «Эх. Молодость. В наушниках Баста», — ностальгируют подписчики.

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Ранее рэпер и основатель лейбла Gazgolder уже публиковал фотографию начала семейной жизни с Еленой Пинской. Так Баста поздравил жену со стальной свадьбой — 11-ой годовщиной свадьбы.