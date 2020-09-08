Акцент на естественность: 55-летняя Татьяна Лютаева поделилась честным селфи

Актриса Татьяна Лютаева поделилась честным селфи в своем Instagram. На снимке 55-летняя артистка предстала без макияжа. Как выяснилось, она занимается спортом в домашних условиях. На опубликованном видеоролике Лютаева показала, какие выполняет упражнения. Она делает упор на кардио — для этого использует велотренажер, также занимается с гантелями.

«Вы прекрасны! Горжусь, упорный труд — красивое тело», — писали пользователи Сети.

В конце августа на канале «Россия 1» состоялась премьера детективного сериала «Давай найдем друг друга», где актриса исполнила одну из главных ролей. Лютаева сыграла властную мать молодой девушки.