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Акцент на естественность: 55-летняя Татьяна Лютаева поделилась честным селфи

Актриса активно занимается спортом в домашних условиях.

Акцент на естественность: 55-летняя Татьяна Лютаева поделилась честным селфи
Татьяна Лютаева. Фото: instagram.com/tanialyutaeva

Актриса Татьяна Лютаева поделилась честным селфи в своем Instagram. На снимке 55-летняя артистка предстала без макияжа. Как выяснилось, она занимается спортом в домашних условиях. На опубликованном видеоролике Лютаева показала, какие выполняет упражнения. Она делает упор на кардио — для этого использует велотренажер, также занимается с гантелями.

«Вы прекрасны! Горжусь, упорный труд — красивое тело», — писали пользователи Сети.

В конце августа на канале «Россия 1» состоялась премьера детективного сериала «Давай найдем друг друга», где актриса исполнила одну из главных ролей. Лютаева сыграла властную мать молодой девушки.

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занятия спортомселфиТатьяна ЛютаеваФитнесфото без макияжа