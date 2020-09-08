Мамины помощники: Пугачева показала, как шестилетние Лиза и Гарри делают уборку в замке

Шестилетние Гарри и Лиза Галкины этой осенью стали первоклассниками. Звездные мама и папа отдали детей в частную гимназию, расположенную в соседней деревне Липки. Ребят на школьную линейку, к слову, Пугачева и Галкин отвезли лично, а позже устроили им настоящий праздник с чаепитием и тортом.

В Instagram уже появились школьные фото ребят. Поклонники звездного семейства не сомневаются, что дети Пугачевой и Галкина будут учиться на одни «пятерки», ведь их трудолюбие не знает границ. На одной из фан-страничек даже опубликовали видео, как брат с сестрой помогают с уборкой по дому. Вооружившись тряпками, пылесосом и веником, Гарри и Лиза тщательно прибирали в замке, и даже мамины уговоры не могли заставить детей остановиться.

«Ну, все, готовы к обеду? Садитесь, вы заслужили обед», — слышится за кадром голос Пугачевой. Но ребята не спешат и тщательно проверяют, все ли теперь чисто после их уборки. «Гарик, я уже столько крошек нашла, иди», — кричит Лиза. «Сейчас», — подбегает братик и умело орудует пылесосом.

«Помощнички», — гласит подпись под видео. А фолловеры хвалят: «Какие молодцы!», «Вот с кого надо брать пример другим деткам», «Веселые и трудолюбивые», «Молодцы родители. Прививают любовь к чистоте и порядку. Не белоручки».

Ранее мы писали, что в первые сентябрьские выходные Галкин устроил фотосессию Лизе и запечатлел ее в поле на фоне стога сена. Девочка для съемки выбрала лонгслив с цветочком, а также любимые брюки с лампасами.