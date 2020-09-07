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«Это слишком горячо»: Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом

Звезда сериала «Кухня» произвела фурор, показав в Instagram пикантный снимок в стиле ню.

«Это слишком горячо»: Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Актриса Мария Горбань отдыхает на Мальдивах. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Актриса Мария Горбань нежится у океана. Девушка проводит отдых на Мальдивах и не перестает дразнить фанатов горячими кадрами: на этот раз звезда решила поделиться фотографией без лифа от бикини.

Накануне экранная жена Дмитрия Нагиева сообщила поклонником о том, что снова открыта граница на Мальдивы для полетов из России.

«Срочно собирайте чемоданы, пока билеты еще есть. Хочу тут жить!» — делилась эмоциями девушка.

Актриса Маша Горбань поделилась горячими кадрами
Откровенные фото Маши Горбань на побережье. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Ах! Отдыхайте сладко!», «Секси», «Смело», «Кто самая красивая?! Машенька Горбань», «Это слишком горячо», «Такая аппетитная!», «Остановись, что ты делаешь со мной», «Фигура — бомба», — не могут скрыть эмоции фанаты девушки.

Однако не всем актриса сумела угодить. Так, к примеру, некоторым показалось, что звезда могла бы и вовсе позировать без бикини.

«Эх, всю красоту прикрыла», «Супер микробикини в Stories были более эротичными», — посетовали подписчики артистки.

Другие возмущены чрезмерной откровенностью снимков. «Маша, успокаивайся!» — призывают к приличию Горбань.

На пикантном снимке выделяется пышная грудь и пышные бедра знаменитости. Белые трусики от бикини удачно подчеркивают загар звезды. Судя по всему, под солнышком Мальдив Горбань нежится также без верха от купальника: никаких следов от тесемок на совершенном теле актрисы не видно. От внимания фанатов не скрылась и соблазнительная татуировка.

«Какое у вас тату на пояснице? Хочу себе сделать!» — добавил один из поклонников актрисы.

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