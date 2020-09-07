На фоне океана: Зуева поделилась памятными кадрами, показав себя беременной

В марте этого года актриса Ольга Зуева родила первенца от Данилы Козловского. На личной страничке в Instagram манекенщица поделилась памятными кадрами, показав, как она выглядела с заметно округлившимся животиком. Знаменитость дала понять, что это время стало дня нее одним из самых счастливых и трогательных. В ожидании появления малышки модель улетела с возлюбленным в Штаты. Роды проходили за океаном, модель заранее определилась с медперсоналом и клиникой. Однако из-за карантина и самоизоляции Зуева не смогла вернуться на родину. Пара решила подождать, пока их новорожденная дочка немного окрепнет.

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«Год назад. Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды», — отметила модель.

На архивных кадрах возлюбленная Козловского позирует на берегу океана в длинном алом платье, демонстрируя округлившийся животик.

«Какая вы красавица. Самое волшебное время», «Как прекрасны беременные женщины»,«Такая тростиночка», «Вы такая необыкновенная. Сейчас самое лучшее время!! Дети, они так быстро растут», — отметили подписчики модели.



Напомним, что Ольга Зуева и Данила Козловский вместе пять лет. За это время модель успела сняться в фильме «Тренер». Избранник манекенщицы не только сыграл одну из главных ролей в этой картине, но и выступил в качестве режиссера.