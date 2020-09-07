Маменькин сынок: карантин Брэдли Купер провел с престарелой матерью

Весь карантин актер Брэдли Купер провел в доме своей мамы. Глории Кампано 80 лет и у нее большие проблемы со здоровьем. Поэтому все четыре месяца самоизоляции они вместе с дочкой Ирины Шейк Леей жили в просторном особняке с бассейном и садом. Российская модель, судя по всему, в это время была одна.

Однако причиной постоянного времяпрепровождения Купера с мамой стало вовсе не ее здоровье. О близкой связи с ней известно уже давно. В компании Глории Брэдли посещает различные мероприятия, в их числе был и «Оскар-2019». Поговаривают, что именно мать стала причиной раздора звездной пары. Хотя после расставания модель и актер сохранили дружеские отношения, но о совместной жизни уже давно речи нет.

Как сообщает Today, Куперу очень нравится проводить время с мамой, потому что у нее отличное чувство юмора и с ней всегда весело.

Актер с радостью занимается воспитанием 3-летней дочери Леи. С Ириной Шейк Купер расстался после четырех лет отношений.