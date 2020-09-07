Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за бизнесмена в струящемся платье со шлейфом

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского 19-летняя Мария Михалкова-Кончаловская в сторис Instagram поделилась первыми кадрами со своей свадьбы. Девушка для важного дня в своей жизни выбрала струящееся платье со шлейфом. Жених Никита Кузьмин предстал на церемонии в темном классическом костюме.

Добавим, что торжественная церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе столицы. На празднике были самые близкие люди молодоженов.

Напомним, что бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин на десять лет старше своей второй половинки. Первое время, это обстоятельство несколько смущало Егора Кончаловского. В то же время он отмечал, что его бывшая жена Любовь Толкалина сама вышла за него замуж примерно в таком же юном возрасте, а он значительно старше ее.

больше по теме Любовь Толкалина рассекретила дату свадьбы своей 19-летней дочери от Кончаловского Мария Кончаловская уже на днях станет женой молодого бизнесмена из Калининграда.

Что касается Толкалиной, то она не раз говорила, что очень рада за свою единственную дочь. Молодым людям она пожелала счастья в семейной жизни.