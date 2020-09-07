«Растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах»: Соловьев о первой встрече с Бузовой

Как отметил олимпийской чемпион, у него сразу вырвался возглас: «О, не-е-ет».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который на проекте «Ледниковый период» будет выступать вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, вспомнил первую встречу со звездой.

Как отметил Соловьев, он минувшим летом часто общался с хореографом и главным идейным вдохновителем шоу Ильей Авербухом. Тот присматривал ему партнерш. Затем помощница Авербуха попросила его прийти «на смотрины» в торговый центр «Авиапарк».

«Илья показал в дальний угол: «Узнаешь? Это Оля Бузова». У меня даже, кажется, вырвалось: «О, не-е-ет». Растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении». Дмитрий Соловьев

Как отметил Соловьев, со временем он понял, какой Бузова трудоголик. Она готова пахать, как сказал фигурист, на льду по восемь часов в день. При этом он отметил, что у девушки много других проектов, но она на все находит время, сообщает RT.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» стартует на телевидении в конце сентября. Сейчас пары пропадают на репетициях. В проекте согласились участвовать многие звезды. Причем некоторым участникам уже сейчас приписывают бурные романы.