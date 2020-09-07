Не творческие планы: Дима Билан готовится к выписке из больницы

Певца скоро выпишут из больницы, где он лечился от пневмонии.

Недавно Дима Билан попал в больницу с пневмонией. Лечение уже подходит к концу, поэтому сейчас он готовится к выписке. По возвращению домой артист первым делом займется своим кошачьим семейством, которое прикормил до того момента, как попал в клинику. Все началось с того, что к Билану повадилась ходить кошка, а потом принесла ему и всех своих маленьких котят.

«Начну с семейства котят, которым видимо нужна ветеринарная клиника, нужно эту большую семью из 5-ти котят, матери, которая по ходу опять беременна. Проверить, сделать узи и так далее … а у одного котенка заплыл глаз, тоже надо разобраться! Вчера смотрел уютные дома для кошек!», — написал Билан в Instagram.

Пока Дима был в больнице, за кошачьим семейством присматривала его сестра. Теперь же у него большие планы по одомашниванию пушистых животных.

Пневмонией Билан заболел в конце августа, после возвращения в Москву из турне по югу России. В Ялте и других городах он давал первые после карантина концерты, при этом успевал насладиться теплым морем и ярким солнцем.