«16 лет любви»: Башаров поделился снимком своей подросшей дочки Амели от Елизаветы Круцко

Актер Марат Башаров в Instagram разместил снимок со своей дочкой Амели от брака с Елизаветой Круцко. Эта женщина в свое время, как известно, была агентом актера Андрея Краско. Дочери Башарова и Круцко исполнилось уже 16 лет. На фотографии отец ласково прижимает к себе наследницу.

«16 лет любви», — кратко подписал он красивый снимок.

«Амели, будь самой красивой и счастливой. Пусть сбудутся все желания», «Уже 16 лет дочке. Как быстро летит время. Будь самой красивой и счастливой», «С днем рождения, любимая девочка. Будь всегда любимой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Марата Башарова есть еще сын Марсель, которому в этом году исполнилось четыре года. Мамой ребенка является Елизавета Шевыркова. Как известно, полтора года назад Марат Башаров развелся с женщиной. Ранее он сломал ей нос во время одной из ссор. Позже актер вымаливал прощение, но женщина была непреклонна. Жить вместе с Башаровым, который известен своим неадекватным и агрессивным поведением, она не захотела.