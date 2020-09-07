Арзамасова в синем платье с вязаным кружевным воротничком выразила свое восхищение мамой

Как отметила актриса, будущая теща Ильи Авербуха всегда прекрасно ее фотографирует.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в Instagram выразила восхищение своей мамой. Как выяснилось, будущая теща фигуриста и хореографа Ильи Авербуха умеет прекрасно фотографировать дочь. На кадре Лиза Арзамасова запечатлена в красивом синем платье с вязаным кружевным воротничком. Она чем-то напоминает русскую красавицу из 19-го века.

«Большинство случайных кадров «Из сундука» были сделаны моей мамой во время гастролей, поездок и разных мероприятий на телефон. И, конечно, качество у них далеко от снимков профессиональных фотографов, но я их очень люблю, потому что мама всегда ловит те самые моменты. P.S. Дело было за кулисами». Лиза Арзамасова

«Очень искреннее получилось фото. Вы на фотографии — настоящая красавица», «Юлия Викторовна — ваш лучший фотограф, потому что всегда находится рядом, «Чистейшей прелести чистейший образец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2021 году, по слухам, 25-летняя Арзамасова выйдет замуж за хореографа Илью Авербуха. Он, как известно, на 21 год старше своей молодой возлюбленной.