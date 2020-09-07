«Мама нашла где-то»: Борис Корчевников поделился снимком из юности со своей дачи в Купавне

Как отметил телеведущий, сейчас этого дома у семьи уже нет.

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram разместил снимок из своей юности. Как известно, сейчас ему уже 38 лет, а на фотографии примерно двадцать. На кадре он запечатлен на ступеньках дачи семьи в Купавне. Это микрорайон в Балашихе Московской области.

«Мама нашла где-то. Давнишнее фото на ступеньках веранды дачи в Купавне. Наверно, последнее там. Нет больше этой дачи».

Борис Корчевников

«Борис, вы большой молодец. Восхищаемся вами», «Какое чудесное место», «Боря. Теперь там стоит новый дом. Ждем вас с мамой в гости», «Видимо, хорошие воспоминания. Всегда наша память тянет нас. Ностальгия», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников ни разу пока не был женат. Ему приписывали множество романов, но пока ни один не подтвердился. При этом не так давно звездный ведущий программы «Судьба человека» откровенно «подкатывал» к дочери певицы Светланы Лазаревой — Наталье. Она, кстати, работает помощником депутата Государственной думы.