Юная пианистка: Кудрявцева запечатлела дочку Машу за игрой на музыкальном инструменте

Дочке Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова Машеньке совсем недавно исполнилось два годика. Кроху мама с папой просто обожают и стараются все свободное время посвящать общению с ней. Недавно теледива отдыхала с малышкой в Турции, откуда делилась яркими и забавными снимками дочурки.

Вернувшись домой, девочка возобновила свои развивающие занятия – Кудрявцева водит дочку к одному из популярных педагогов. Кроме того, у Маши проявился и музыкальный талант. В Instagram мама поделилась видео игры дочки на пианино.

Кроха сосредоточенно играет на детском пианино, и даже когда замечает, что мама наблюдает и снимает девочку, она все равно продолжает музицировать.

А недавно маленькая девочка записала для бабушки пожелания скорейшего выздоровления. Машенька отправила маме Леры Кудрявцевой видеопривет и попросила ее поправляться. 77-летняя Александра Ивановна сейчас проходит лечение в одной из больниц Крыма после перенесенного инсульта.