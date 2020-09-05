Жена Александра Овечкина в белом жакете на голое тело показала «бесконечные» ноги

Недавно в Россию приехал Александр Овечкин. Хоккеист живет с женой Анастасией Шубской и сыном Сергеем в США. А в мае этого года у супругов родился второй сын Илья. Они поспешили приехать в Москву, чтобы познакомить нового члена семьи с родными. Однако спортсмен задержался, участвия в чемпионате НХЛ, поэтому первый месяц его возлюбленная была одна и даже вечеринку в честь старшего сына, а точнее его двухлетия, организовала сама.

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Но теперь влюбленные воссоединились. В первые осенние выходные дочка актрисы Веры Глаголевой решилась на смелую фотосессию. Она поделилась снимком, на котором позировала в белом жакете оверсайз, который надела на голое тело. Туфли-лодочки телесного цвета дополнили образ. Жена Овечкина похвасталась стройными ногами. Спустя три месяца после родов она вернулась в форму. Также она позировала в рубашке, сидя на стуле, демонстрируя природную красоту.

А потом к Шубской присоединился ее супруг. Девушка переоделась в черный комбинезон. Она оставила жакет в тон на одном плече. Они позировали в обнимку. Хоккеист предпочел брюки и белую рубашку. Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие не могли поверить, что мама двоих детей может так выглядеть. «Какая красивая», «Вот это бесконечные ноги», «Какая стройная», «Вы только родили», «Насть, ты мотиватор. Овечкину повезло», «Какие чувственные с Сашей», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.