«Маленькие, но хорошенькие»: Дубцова на рыбалке похвасталась уловом

Певица проводит время с друзьями за городом.

Период отпусков закончился, но отдых никто не отменял. И певица Ирина Дубцова решила провести уикенд вместе с друзьями и родными за городом. Чтобы разнообразить времяпрепровождение, дружная компания отправилась в рыболовный клуб и, вооружившись удочками, объявила охоту на обитателей местного водоема. В итоге получился солидный улов, которым артистка похвасталась в микроблоге в Instagram.

«Маленькие, но хорошенькие, — показала артистка пойманную рыбу. И добавила: «У нас дети и мужья рыбачат».

Несколько осетров самых разных размеров быстро превратились во вкуснейшее угощение для застолья. Уютные посиделки собрали за одним столом большую компанию. К слову, озеро, на котором порыбачили Дубцова с друзьями, пользуется популярностью у знаменитостей – сюда совсем недавно наведалась певица Юля Ковальчук. Результатами рыбалки звезда тоже хвасталась в Instagram.

Ранее мы писали, что Ирина Дубцова накануне вышла на сцену с Любовью Успенской. Выпускница «Фабрики звезд» исполнила с королевой русского шансона песню «Я тоже его люблю», которую они представили поклонникам в прошлом году.