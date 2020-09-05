«Эта мышца на бедре»: Полина Гагарина в платье-бюстье с бахромой подчеркнула рельефные ноги

Полина Гагарина раньше обладала пышной фигурой, но смогла феноменально похудеть. Когда девушка преобразилась, то произошли изменения и в ее личной жизни: певица рассталась с первым мужем Петром Кисловым, от которого родила сына Андрея. Когда она стала стройной, как модель, то снова вышла замуж — на этот раз за фотографа Дмитрия Исхакова. Артистка подарила ему дочку Мию. Еще недавно казалось, что у них в семье царит идиллия, но после карантина выяснилось, что супруги развелись.

больше по теме Гагарина в пышном платье и с сумкой Yves Saint Laurent за 100 тысяч рублей прогулялась в Крыму Певица похвасталась стильным луком перед выступлением на фестивале «Таврида» в Судаке.

Поклонники заметили, что Полина стала тренироваться с новой силой. Теперь ей помогает дочка. Недавно девушка показала, как кроха делает упражнения вместе с ней. Певица в майке и шортах приседала на улице, когда наследница решила ей составить компанию. «Еще я могу делать звезду», — заявила кроха. «Показывай», — предложил ей тренер. Девочка в розовом костюме стала размахивать ногами рядом с мамой.

По всей видимости, тренировки дали результат. На днях Гагарина приехала в Судак, где сначала насладилась хорошей погодой, погуляв по городу в платье в стиле бэби-долл, а потом выступила на публике. Девушка облачилась в мерцающее платье-бюстье с бахромой. Она зажигательно исполнила свои хиты, постоянно танцуя. Артистка свела с ума поклонников своими рельефными ногами. Из зала доносились хвалебные крики, которые услышала и сама Полина.

«Еще эта мышца на бедре! ААА! Секс!», — процитировала она своих фанатов. «Комментарии 5 баллов», — заявила звезда. К слову, многие восхитились ее стройной фигурой. Поклонники отмечают, что она хорошеет на глазах. Добавим, что на фестиваль приехали также Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие звезды.