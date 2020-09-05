«Умопомрачительная»: Боня в белоснежном двубортном платье засветила пышное декольте

Экс-звезда «Дома-2» поделилась новым фото, представ на нем в монохромном наряде.

Виктория Боня прославилась благодаря своему участию на телепроекте «Дом-2». Правда, звездой реалити она является в настоящее время только с приставкой «экс», но это никак не влияет на ее популярность в Сети. На девушку подписаны более семи миллионов фолловеров, поэтому ее смело можно считать блогером и звездой Instagram.

Боня в свои 40 лет выглядит значительно молодо. Все благодаря тщательному уходу за собой и собственному уникальному стилю, который стремятся повторить многие поклонницы. И сейчас, представ перед подписчиками в новом образе, звезда получила огромное количество комплиментов.

Боня выбрала монохромный наряд – белоснежное «двубортное» платье с V-образным вырезом, которое подчеркнуло пышную грудь красавицы.

«Умопомрачительная», «Красота такая», «Просто космос, а не девушка», «Как всегда прекрасна», «Красотка», «Хороша» — пишут в комментариях.

Кстати, этим летом с Боней приключилась неприятность. Девушка рассказала, что пока отдыхала в Греции, ее квартиру в Монако ограбили. Причем, злоумышленники наведались в апартаменты дважды.