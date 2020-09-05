«Предельно честное фото»: 53-летняя Литвинова показала неидеальные ноги в купальнике

Актриса проводит отпуск во Франции, где ее подловила во время утренней зарядки родная дочка.

Рената Литвинова относится к той категории женщин, которые восхищают своей ухоженностью. В 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, актриса умело подбирает женственные образы. Она знаменита своим утонченным чувством стиля. Локоны в ретро-стиле, длинные юбки и жакеты — ее излюбленный лук. После карантина звезда позволила себе отдохнуть во Франции, где бывает каждый год.

На днях Рената поделилась снимками, на которых позирует в купальнике. Она не постеснялась показать свою фигуру в монокини. Поклонники поразились тому, какая у актрисы талия и массивные плечи. А вот в алом бикини артистка обнажила спину и вновь спрятала живот. Она демонстрировала свою стройность. Литвинова также предстала без макияжа, похваставшись идеально гладкой кожей.

А вот новый кадр сделала дочка звезды Ульяна. Она подловила маму, которая собиралась заняться спортом на природе. На этот раз Рената была в черном купальнике по фигуре на тонких бретельках. Она обнажила неидеальные ноги. На стройных бедрах были видны шероховатости. Поклонники отметили, что в 53 года не каждая женщина так выглядит. Многие одарили комплиментами актрису.

«Предельно честное фото, снятое „доброй дочкой“ — гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно — привет моему тренеру», — написала Литвинова.

В ответ на ее пост посыпались теплые комментарии. «Рената всегда великолепна. Даже с гантелей за кадром», «За такую честность только гордиться можно, вы в отличной форме», «Ноги дрябловаты, но кто идеален после 50 лет?», «Это самая красивая фигура 50-летней женщины», «Спасибо за честность», «Ах, какая стройная», — отреагировали пост подписчики.