С акцентом на загар: Лорак в горчичной кожаной блузе и джинсах-бойфрендах пришла на съемки

41-летняя Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры на съемках. На публике украинская исполнительница появилась в горчичной кожаной блузе с открытыми плечами и модными рукавами-буфами. Об актуальности такого фасона в интервью сайту Teleprogramma.pro рассказала имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Так эксперт в сфере стиля подметила, что рукава-фонарики — это бесспорный тренд как летнего, так и осеннего сезона. Ко всему прочему, свой аутфит певица дополнила актуальными джинсами-бойфрендами с подворотами.

К образу Ани подобрала ботильоны на шпильке с открытым носом, продемонстрировав свой педикюр. Кроме того, артистка сделала акцент на бронзовый загар после августовского отпуска в Греции. На курорте поп-дива отдыхала вместе с девятилетней дочкой Софией.

«Начались рабочие будни, съемки и суета. И так радостно от простого человеческого общения. Мы нуждаемся в людях, особенно близких по духу», — уточнила певица.

Напомним, что Ани Лорак строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Возлюбленный певицы сумел найти общий язык и с дочерью поп-дивы. София с пониманием отнеслась к тому, что ее родители больше не живут под одной крышей. Как говорит артистка, ее бывший муж — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу — и раньше был редким гостем в их доме. И он появлялся на семейных праздниках, скорее, как гость.