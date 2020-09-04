Миллион от «Авторадио»: акцию поддержали российские звезды

Студия «Авторадио» объединила многих артистов впервые после карантина. Живое исполнение Елки, Анны Плетневой, Юлии Савичевой, Zivert и многих других сопровождалось уникальной акцией радиостанции — проведение очередного суперфинала игры «Много денег. Smart Сезон». Победителям раздавали деньги, гаджеты и суперприз — миллион рублей.

«Любой кремлевский концерт, да и не только кремлевский, позавидует списку артистов, которых сегодня мы встречаем в нашей эфирной студии», — констатировали ведущие марафона Брагин, Гордеева и Захар.

Музыканты отметили, что очень устали ждать возвращения больших концертных шоу, поэтому живая встреча в радиостудии для них стала своеобразной оттепелью.

«С огромной радостью приехала сюда попеть, пообщаться. Я действительно соскучилась, и вижу, что все соскучились по всем. Все соскучились по прямым эфирам, по живому звуку, по общению. Атмосфера чудесная!» — отметила певица Зара.

Шанс выиграть приз и даже пополнить ряды миллионеров имели все, кто поменял гудки в своем мобильном телефоне на гимн радиостанции и зарегистрировался в игре. Требовалось только внимательно следить за эфиром, ответить на звонок ведущих и правильно назвать прозвучавшую песню.

Обладателем миллиона стал радиослушатель из Калининграда. В этот вечер Дмитрий одновременно слушал радио, делал с дочкой уроки и пытался готовить ужин. Редкую удачу принес ему хит «Юность», исполненный на марафоне дуэтом Dabro. Счастливчик рассказал, что на эти деньги в первую очередь купит жене шубу.

Акция на «Авторадио» продолжится до конца года. Радиостанция обещает сделать миллионерами еще двоих слушателей, а еще два миллиона раздать частями.