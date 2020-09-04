В городском стиле: невестка Орбакайте в топе на бретелях и плюшевой накидке прогулялась с внуком Пугачевой

Алена Краснова призналась, что в такую теплую погоду им с Никитой хочется чаще бывать в любимых местах.

23-летняя Алена Краснова в Stories микроблога поделилась свежим кадром, на котором она предстала вместе со своим мужем. Никита Пресняков составил возлюбленной компанию на прогулке по Москве. Сама модель призналась, что в такую теплую погоду им хочется бывать в любимых местах.

Невестка Орбакайте дала понять, что она искренне радуется тому, что пока в столицу не пришло осеннее похолодание. На публике модель появилась в джинсах с высокой посадкой, дополнив образ ремешком. К образу Алена подобрала топ на бретелях и плюшевую накидку.

Примечательно, что длинные белокурые локоны девушка собрала в высокий хвост. Краснова отдала предпочтение городскому стилю, примерив наряд в повседневном стиле Casual. В кадр попал и старший внук Примадонны, который в отличие от жены взял с собой маску.

Еще в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Никита Пресняков рассказал о том, что он не будет показывать своих будущих детей широкой общественности. Солист группы Multiverse считает, что у малышей должно быть нормальное детство. Артист не понимает тех звездных родителей, которые приходят на различные светские мероприятия с отпрысками, знакомя наследников с миром шоу-бизнеса.

Той же позиции придерживалась и именитая бабушка Никиты. Алла Борисовна не хотела, чтобы ее муж — шоумен Максим Галкин — публиковал в Instagram снимки их общих детей, двойняшек Гарри и Лиза. Однако ведущий программы «Лучше всех!» поступил по-своему. Возлюбленный Примадонны считает, что лучше уж он сам поделится с фанатами свежими снимками с малышами, чем даст возможность репортерам получить эксклюзивные кадры для очередной сенсации.