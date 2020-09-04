«Как вам муж только позволил?!»: Каменских в белье сразила фанатов округлыми бедрами

На одной из фан-страничек Анастасии Каменских в Instagram появилось ее архивное фото, которое, к слову, сама украинская исполнительница публиковала в личном микроблоге. Перед объективом фотокамеры жена рэпера Потапа предстала в нижнем белье, сразив фанатов откровенным снимком у зеркала. И без того сексуальный образ звезды дополнила эффектная пышная прическа. Так, девушка похвасталась копной роскошных вьющихся волос.

Селфи артистки произвело настоящий фурор в Instagram. Анастасия блеснула изящной талией и при этом показала волнующие изгибы звездного тела — поклонники украинской исполнительницы в восторге от пышной груди и упругих бедер певицы.

«Бомбическая, фигурка очень красивая», «Любуюсь и восхищаюсь!!», «Тут все идеально», «Как вам муж только позволил?!», «Поскромнее бы», «Слишком горячо! Ух, какая», «Затмила всех, снимок огонь», «Какие пышные локоны на фоне тонюсенькой талии», «Это девушка на миллион», «Просто мечта», — отметили поклонники певицы.

Тем временем мужской половине аудитории остается только рассматривать и восхищаться снимками Анастасии. В личной жизни у звезды все в порядке: муж исполнительницы Алексей Потапенко (рэпер Потап. — Прим. ред.) регулярно признается в чувствах к возлюбленной, публикуя романтические фото в своем профиле.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Aug 26, 2020 at 5:45am PDT

Сама Анастасия не реже признается в любви к избраннику. Каменских успевает и продвигаться в карьерном плане, и сохранять страсть в отношениях.