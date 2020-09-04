«Сильная и независимая»: невестка Орбакайте в розовых джинсах и топе в горошек помыла машину

Алена Краснова активно ведет микроблог в Instagram, куда публикует фото- и видеоновости из рабочей и личной жизни. И накануне модель опубликовала видео из автомойки. Девушка сама лично решила помыть свою машину, и сделала это довольно умело и уверенно.

«Сильная и независимая», — подписала видео она, намекнув, что прекрасно справляется без мужа.

Для поездки на мойку невестка Орбакайте облачилась в розовые джинсы скинни и топ в горошек. В качестве обуви девушка предпочла кроссовки в тон наряду.

22-летняя Алена Краснова счастливо замужем за 29-летним Никитой Пресняковым уже три года. Звездная пара пока не торопится обзаводиться наследниками и строит успешную карьеру – девушка покоряет подиумы, а внук Аллы Пугачевой – музыкальный Олимп. Этой весной их чувства на прочность проверила пандемия коронавируса. Супруги уединились на бывшей даче Примадонны на Истре и благополучно провели в уединении несколько месяцев. Как только самоизоляцию отменили, оба сразу же вернулись к работе.