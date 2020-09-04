«Cильно люблю»: Устинья Малинина нежно поздравила с днем рождения брата Никиту

Младшая дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья нежно обратилась к своему брату Никите, поздравив его с днем рождения. Ему 4 сентября исполнилось 39 лет.

«С днем рождения, Никита. Будь самым счастливым, самым успешным и самым лучшим! Я тебя очень сильно люблю».

Устинья Малинина

«Очень похожи на папочку», «Никиту с днем рождения. Пусть будет счастлив», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Малинин родился у музыканта в первом браке со скрипачкой из ВИА «Поющие гитары» Инной Курочкиной. Никита Малинин пошел по стопам отца. Много лет назад он участвовал в шоу «Фабрика звезд». Всем запомнилась его композиция «Котенок», с которой он покорил жюри.

Добавим, что у Никиты Малинина много братьев и сестер. Кроме Устиньи, у него есть сестра Кира — это дочь Малинина от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной. Девушка проживает в США. Также у него два брата – Фрол и Антон. Последний — сын жены Малинина Эммы от предыдущих отношений. Музыкант считает его родным сыном.