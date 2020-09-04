«А Алла надела рубашку Макса!»: Пугачева в красной клетчатой рубахе запечатлелась с Буйновым

Накануне семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила теплый прием в своем замке. На вечер пришли давние друзья Примадонны и телеведущего – Валентин и Марина Юдашкины, Ида Достман, Игорь Гуляев, Александр Буйнов. Гости расположились в саду и под открытым небом ужинами и музицировали. Сама Примадонна села за рояль и подарила собравшимся минуты импровизации.

А после за инструмент сел Александр Буйнов. Артист тоже виртуозно сыграл несколько композиций. А после сфотографировался с хозяйкой вечера на память. Пугачева поделилась снимком в своем Instagram.

«Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя», — подписала снимок артистка.

Для фото Алла Борисовна сняла теплую накидку и предстала в клетчатой рубашке. К слову, именно в ней ее муж Максим Галкин появился 1 сентября на школьной линейке двойняшек Гарри и Лизы. И это не ускользнуло от взгляда наблюдательных поклонников:

«А Алла Борисовна надела рубашку Макса!», «В этой рубашке Максим был на 1 сентября. Алла надела его рубашку?», — заметили фолловеры под публикациями. Дизайнер Примадонны Игорь Гуляев подтвердил догадки фанатов у себя в комментариях.