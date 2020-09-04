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Звездный гость

«А Алла надела рубашку Макса!»: Пугачева в красной клетчатой рубахе запечатлелась с Буйновым

Накануне артисты устроили теплые посиделки в замке Примадонны и Галкина.

«А Алла надела рубашку Макса!»: Пугачева в красной клетчатой рубахе запечатлелась с Буйновым
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Накануне семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила теплый прием в своем замке. На вечер пришли давние друзья Примадонны и телеведущего – Валентин и Марина Юдашкины, Ида Достман, Игорь Гуляев, Александр Буйнов. Гости расположились в саду и под открытым небом ужинами и музицировали. Сама Примадонна села за рояль и подарила собравшимся минуты импровизации.

А после за инструмент сел Александр Буйнов. Артист тоже виртуозно сыграл несколько композиций. А после сфотографировался с хозяйкой вечера на память. Пугачева поделилась снимком в своем Instagram.

«Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя», — подписала снимок артистка.

Для фото Алла Борисовна сняла теплую накидку и предстала в клетчатой рубашке. К слову, именно в ней ее муж Максим Галкин появился 1 сентября на школьной линейке двойняшек Гарри и Лизы. И это не ускользнуло от взгляда наблюдательных поклонников:

«А Алла Борисовна надела рубашку Макса!», «В этой рубашке Максим был на 1 сентября. Алла надела его рубашку?», — заметили фолловеры под публикациями. Дизайнер Примадонны Игорь Гуляев подтвердил догадки фанатов у себя в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

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