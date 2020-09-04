«Санек пока еще ничего не понимает»: Бортич впервые показала вблизи своего новорожденного сына

Актриса совсем недавно стала мамой, но тщательно скрывала этот факт.

Актриса Саша Бортич в Instagram поделилась снимком со своим новорожденным сыном. Причем она впервые это сделала вблизи, так что можно рассмотреть крохотного ребенка. Малыш, надо отметить, еще совсем маленький. Ему от силы месяца три. Но он уже держит голову.

«Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали — нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока еще ничего не понимает и только ждет, когда уже можно будет снова покушать». Саша Бортич

«Уровень мимимишности зашкаливает», «Крепкого здоровья и счастья всей вашей семье», «Пожелаем вам благополучия и любви», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша Бортич была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым. В 2018 году пара после двух лет совместной жизни развелась. Сейчас она живет с сыном уральского олигарха Валерия Савельева. Пара часто публикует совместные романтические снимки в социальных сетях.