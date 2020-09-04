«Опять потолстела?»: располневшую Картункову обсуждают в Сети

Актриса Ольга Картункова прославилась благодаря своему искрометному юмору и невероятной харизме. Во времена игр КВН девушка отличалась и довольно пышными формами. Но со временем она серьезно поработала над собой и приобрела стройную фигуру.

Однако подписчики в микроблоге Картунковой заметили, что их любимица снова поправилась. На видео, которым поделилась звезда шоу «Однажды в России», заметно, что девушка набрала и округлилась, хотя еще до пандемии коронавируса была совсем иных объемов. И поспешили уточнить, не показалось ли им это: «Что-то, кажись, опять поправилась?!», «Опять что ль потолстела?», «Не страшно было вес набирать?»

Звезда ответила поклонникам, что им не показалось, и набор веса произошел неслучайно: «Надо так, для следующей роли!» Однако многие поспешили поддержать актрису и отметили, что именно такой она им больше всего нравится, поскольку полюбилась им как раз, когда имела лишний вес.

«Это не портит, Ольга была, есть и будет отличной юмористкой», «Вы прекрасны в любом весе!», «Оля, вы так моложе выглядите, «Оль, но вы так прям наша родная, худой была не та Картункова, щас опять хочется без отрыва смотреть ваши роли. Простите, но это правда. Вы наша Картункова, таааа, из КВН», — поддержали любимицу фанаты.