Лера Кудрявцева о новом выпуске «Секрета на миллион»: «Пресняковы готовы рассказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов»: как снимают новый…
Видео

«Получает приз в Венеции»: Кончаловский поделился фотографией мамы в двадцатилетнем возрасте

На снимке актриса Наталия Аринбасарова — нереальная красотка.

«Получает приз в Венеции»: Кончаловский поделился фотографией мамы в двадцатилетнем возрасте
Егор Кончаловский показал, как выглядела его мать в 20 лет/http://globallookpress.com/

Режиссер и актер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал снимок, на котором можно увидеть его мать, актрису Наталию Аринбасарову, в двадцатилетнем возрасте. На фотографии она запечатлена с красивыми цветами. Актриса просто нереальной красоты.

«Мамочка получает приз в Венеции. 1966 год!»

Егор Кончаловский

«Ваша мама — настоящая восточная красавица. Удачи и счастья ей», «Сама нежность. Просто божественна», «Здоровья ей и долголетия. Очень гордимся Натальей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталия Аринбасарова стала известна на весь Советский Союз после того, как сыграла в главной роли в картине Андрея Михалкова-Кончаловского по роману Чингиза Айтматова «Первый учитель». Именно за эту роль она и получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи». Вскоре она вышла замуж за отца Егора Кончаловского, Андрея. В браке с ним она прожила всего пять лет.

Тэги

Андрей Кончаловскийархивное фото звездВенецияЕгор Кончаловскийзвезды советского киноНаталия АринбасароваНовости google