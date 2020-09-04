«Получает приз в Венеции»: Кончаловский поделился фотографией мамы в двадцатилетнем возрасте

Режиссер и актер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал снимок, на котором можно увидеть его мать, актрису Наталию Аринбасарову, в двадцатилетнем возрасте. На фотографии она запечатлена с красивыми цветами. Актриса просто нереальной красоты.

«Мамочка получает приз в Венеции. 1966 год!» Егор Кончаловский

«Ваша мама — настоящая восточная красавица. Удачи и счастья ей», «Сама нежность. Просто божественна», «Здоровья ей и долголетия. Очень гордимся Натальей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталия Аринбасарова стала известна на весь Советский Союз после того, как сыграла в главной роли в картине Андрея Михалкова-Кончаловского по роману Чингиза Айтматова «Первый учитель». Именно за эту роль она и получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи». Вскоре она вышла замуж за отца Егора Кончаловского, Андрея. В браке с ним она прожила всего пять лет.