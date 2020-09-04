И это не Бородина: Курбан Омаров поделился постельным снимком с женщиной

Муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, в Instagram опубликовал постельный снимок, на котором он запечатлен вместе с куклой.

«Дочка подкинула проблем. Дорогая, это не то, что ты подумала. Я тебе сейчас все объясню». Курбан Омаров

«Как она на вас влюбленно смотрит», «А все — поздно уже, хотя, конечно, очень оригинально», «Так как она доверила вам куклу, то это очень правильный сигнал. Значит, дочка в будущем будет доверять вам своих детей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров вместе с 2015 года. Именно тогда они сыграли свадьбу. Причем в момент торжества телеведущая проекта «Дом-2» уже была беременна от бизнесмена. В декабре 2015 года на свет появилась их дочка Теона.

Добавим, что у Курбана Омарова в Сети часто обвиняют в лени и нежелании работать. Некоторые пользователи уверены, что его содержит звездная жена.