Анастасия Шубская показала, как ее двухлетний сын Сережа ловко обращается с клюшкой и шайбой

Модель Анастасия Шубская в Instagram показала, как ее двухлетний сын Сережа от хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина научился обращаться с шайбой и клюшкой. Надо признать, что мальчик делает определенные успехи. Он ловко поддевает шайбу и кладет ее на крюк клюшки. Для двух лет это прекрасный результат.

«Ну что, пошла тренироваться, а то сын в два года делает то, что у меня в 26 не получается». Анастасия Шубская

«Династия топ», «Там, похоже, шайба с магнитом», «Какой умничка. Ну что тут скажешь – генетика», «Ничего себе умничка. Маленький гений подрастает в вашей прекрасной семье», — отреагировали в комментариях пользователи.

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Напомним, что в семье Овечкина и Шубской несколько месяцев назад появился второй малыш. Младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой родила сына Илью. Что касается Сережи, то во время пандемии отец регулярно тренировался с ребенком, так что нет ничего удивительного в таких способностях талантливого мальчика.