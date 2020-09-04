Леди в алом: Кудрявцева в силуэтном платье миди появилась на мероприятии с Лазаревым

Лера Кудрявцева этим летом успевала не только работать, но и проводит время с семьей. Она устроила праздник для дочки Марии, которой в августе исполнилось два года. Последние летние дни телеведущая провела на отдыхе в Турции, но ее отпуск был омрачен неприятной новостью. Ее маме Александре Ивановне стало плохо в Алуште. Как выяснилось, у женщины произошел инсульт. В скором времени звезда прилетела в Симферополь, чтобы навестить родительницу.

А на следующий день Лера оказалась в Судаке. Как оказалось, она приехала туда, чтобы стать ведущей концерта в рамках творческого фестиваля «Таврида». Блондинка поднялась на сцену в алом платье миди по фигуре. Силуэтный наряд она дополнила черными босоножками. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на губы дополнили ее лук. В перерывах Кудрявцева приходила в гримерку, чтобы перекусить.

В концерте принял участие Сергей Лазарев. Он исполнил свой хит «Я не боюсь». Не только на сцене, но и за кулисами артист пообщался с Лерой. Они дружат много лет и даже когда-то встречались, но после расставания остались в хороших отношениях.

«Лерчик! Всегда рад нашим встречам!» — заявил Лазарев. «Сереня — это взаимно», — ответила ему телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Очень милые», «Приятно смотреть на вас!!!», «У Леры сногсшибательное платье», «Какая красавица», «А Лера с каждым днем все моложе и моложе», «Похудел так», «Наша любимая пара», — прокомментировали пост подписчики.