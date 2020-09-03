«До свидания, лето»: Игорь Гуляев подловил Пугачеву в клетчатой рубашке и алом пальто

Примадонна собрала в своем замке гостей, чтобы отпраздновать начало осени и начало учебного года.

Алла Пугачева в последние годы поражает поклонников не только своей стройной фигурой, но и моложавым видом. Певица смогла феноменально похудеть, а вместе с этим изменился и ее стиль в одежде. Артистка стала предпочитать более молодежные луки. В 71 год она предпочитает демонстрировать изящные ноги, а вот зону декольте прячет.

Так 1 сентября она проводила двойняшек Лизу и Гарри в первый класс. На школьной линейке звезда блистала в белой мини-юбке и косухе.

А вот спустя два дня Примадонна собрала в своем замке гостей. Они решили отпраздновать окончание лета и начало учебного года. В гости к певице и ее мужу Максиму Галкину заглянули Марина Юдашкина с мужем Валентином, Ида Достман, а также знаменитый дизайнер Игорь Гуляев. Он часто делает подарки двойняшкам и не упускает возможности порадовать обновками саму Аллу Борисовну. Этим летом певица была у него в бутике.

Сначала все отведали торт, который принесла Марина. Она решила побаловать детей сладким. А потом Примадонна вывела всех в сад, где сыграла на рояле. Артистка восхитила всех своей импровизацией. Она предстала в джинсах скинни, рубашке в красную клетку и плюшевом алом пальто оверсайз. Неудивительно, что на память с ней сделал фото Гуляев. Они позировали вместе у замка.

«До свидания, лето, до свидания! Фото бай Максим Галкин», — написал дизайнер.

К слову, потом юморист также показал кадр, на котором Алла Борисовна позировала уже со всеми гостями. К тому времени Лиза и Гарри ушли спать. А певица примерила подарок Гуляева — черный объемный джемпер.