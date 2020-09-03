Есть дела поважнее: Меган Маркл проигнорировала предложение королевы

Конец лета и начало осени королевская семья по старой и доброй традиции проводит в Шотландии. В Балморал приезжают все, от мала до велика, в том числе и Елизавета II. А вот Меган Маркл и принца Гарри в этом году не было, хотя изначально они давали свое согласие на участие в семейном съезде.

Как сообщает In Touch Weekly, Меган слишком занята другими вопросами, чтобы думать о поездке в Балморал. Также источник пишет, что принц Гарри крайне расстроился по этому поводу, но герцогиню это мало волнует. Впрочем, проигнорировали семейную традицию Сассекские и в прошлом году, когда еще жили не так далеко. Такой поворот в то время очень расстроил королеву.

Замок в Балмарале – фамильная резиденция Виндзоров, которую купил еще принц Альберт. Королева поводит там почти все летние месяцы, а завершает их традиционной охотой на тетеревов, в которой принимает участие все семейство. В этом году на развлечение взяли и принца Джорджа – старшего сына Кейт и Уильяма. Хотя это не первый визит 7-летнего мальчика на мероприятие, зоозащитники набросились на принца со шквалом критики и встали на защиту ребенка.