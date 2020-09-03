«Какой изгиб фигуры»: дочка Веры Брежневой блеснула «аппетитными» бедрами в мини-бикини

Вера Брежнева для многих давно стала секс-символом. Сама певица заверяет, что не понимает, почему ее красоту так восхваляют. При этом в свои 38 лет она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. На днях артистка сразила фанатов идеально плоским животом, позируя в уборной. По всей видимости, родная дочка решила создать артистке конкуренцию. Как известно, Соня Киперман живет в Лос-Анджелесе.

19-летняя наследница Брежневой накануне опубликовала пикантное фото. Она предстала в кадре в купальнике с леопардовым принтом в Греции. Мини-бикини позволил ей блеснуть красивой грудью и пышными бедрами. При этом девушка показала плоский живот. Дочка артистки была без макияжа и с распущенными волосами. Соня позировала под соломенным навесом, за которым скрылось солнце. Она приняла чувственную позу.

Поклонники восхитились фигурой девушки. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что у Брежневой растет настоящая красавица-дочка, которая может затмить маму. «Какой изгиб фигуры»«, «Красивая какая», «Соня, вот это формы», «Фигура круче маминой», «Огонь», «Это бикини и молодость — мощный коктейль», «Красота неописуема», «Тело невероятное», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

К слову, Вера тоже любит подразнить поклонников своими фото в купальнике. Поклонники переживают, что к этому неодобрительно может относиться ее муж Константин Меладзе. Напомним, что у нее также есть младшая дочка Сара.