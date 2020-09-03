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«Красота!»: Баста похвастался новым фото своей жены

Музыкант показал своим подписчикам новый образ супруги Елены Пинской.

«Красота!»: Баста похвастался новым фото своей жены
Елена Пинская, жена Басты/https://www.instagram.com/elena_pinskayavakulenko/

Елена Пинская и Василий Вакуленко (Баста) счастливы вместе уже более десяти лет. Быт, звездная карьера рэпера и двое детей не мешают семье сохранять «огонь» в отношениях.

Жена Басты выкладывает в «Инстаграм» не только фотографии детишек и любимого мужа, но и демонстрирует подписчикам собственную свежесть, красоту и стройность.

Рэпер гордо репостит к себе селфи любимой: «Красота!!!» — подписал фотографию жены Баста.

Подписчики Вакуленко очень по-доброму реагируют на такие признания в любви брутального музыканта к своей жене: «Скромная роскошь», «У вас чудесная жена . Счастья вам, и берегите друг друга», «Вообще классная , все естественное», «Желаю, чтобы у всех так было».

 

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