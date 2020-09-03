«Вкусно»: Максим Фадеев показал грибной урожай

Продюсер Максим Фадеев родом из Кургана. Там и сейчас живет его мама Светлана Петровна. В Instagram он рассказал о ее осеннем увлечении – сборе грибов. Музыкант также отметил, что в регионе в этом году их полно, а подписчики-земляки его поддержали.

«Мама грибов насобирала… Будем грибницу делать! Вкусно!» — написал Фадеев.

Поклонники музыканта заметили, что его мама – молодец и пожелали ей крепкого здоровья.

больше по теме Скоро премьера: Максим Фадеев показал кадр из нового клипа Музыкант заинтриговал поклонников.

На днях Фадеев жестко высказался о самой нашумевшей истории этого лета. Судебные разбирательства по делу о ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова он назвал «сатанинской пляской».