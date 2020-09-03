«Ее просто бомбит»: Канделаки отреагировала на высказывания Собчак в свой адрес

Ксения Собчак раскритиковала Тину Канделаки в своем новом интервью. Она отвечала на вопросы Агаты Муцениеце на ее YouTube-канале. Собчак заметила, что тоже занимается спортом, но публиковать в Instagram, как это делает Тина Канделаки, не будет, так как считает такие действия позорными.

«Выставлять это все в стиле Канделаки считаю позорным. Ты либо занимаешься и имеешь офигительное тело и выкладываешь его… Давайте я буду говорить, что я гуру пения. Хотите петь как я? Я вас научу! Я пою каждый день, каждое утро я начинаю с пения… Она, наверное, в неплохой форме, но ты делай это дома и никому не показывай. Кажется крайне смешным, что пиарит свой спорт и при этом выглядит не как суперспортивный человек», — заявила Собчак.

Канделаки отреагировала практически сразу. В своем Telegram-канале она опубликовала отрезок видео с тем самым моментом. И даже предложила подписчикам пройти анонимное голосование. В опроснике можно выбрать один из нескольких вариантов: «завидует», «ненавидит», «конкурирует».

«Знакомые прислали фрагмент этого бенефиса со словами «Ее просто бомбит!» — написала Канделаки.

Также в интервью Муцениеце Ксения Собчак рассказала, то ее сподвигло на развод с первым мужем Максимом Виторганом. Телеведущая отметила, что любовь была, но она закончилась.