«Какие массивные плечи»: 53-летняя Литвинова показала фигуру в купальнике на французском пляже

Рената Литвинова является одной из самых элегантных отечественных актрис. Она обладает утонченным чувством стиля. Ей нравятся винтажные и очень женственные наряды. В этом году лишь во время карантина артистка позволила себе расслабиться, представ без макияжа и в спортивном костюме в домашней обстановке. Но потом она даже для посадки дерева надевала шпильки. 53-летняя звезда не перестает восхищать поклонников.

Если раньше Рената часто отдыхала в Париже, где училась ее дочка Ульяна, то в этом году она предпочла отправится на французский курорт, чтобы насладиться морем. Компанию ей составляет наследница. Накануне актриса опубликовала редкое фото в купальнике. Она позировала в черном монокини, которое подчеркнуло ее изящные бедра и тонкую талию. Литвинова предстала без макияжа и мокрыми волосами у причала.

«Фотоотчет с отдыха — мой Инстаграмм смотрит мама — мама, я люблю тебя», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только ее фигурой, но и молодостью. Многие не могли поверить, что она находится в такой безупречной форме. «Ну какая же вы бесподобная!», «Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое», «Ух, какая стройняшка», «Сногсшибательна фигура», «Просто богиня!», «Какие массивные плечи», «Такая талия в 53 года?» — прокомментировали пост подписчики.