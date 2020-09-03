Папа исправляется: Джиган трогательно поздравил юную наследницу

Второй дочери модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лее исполнилось шесть лет. Пара опубликовала в своих микроблогах одинаковые фотографии с празднования дня рождения. При этом музыкант был куда сдержаннее в своих поздравлениях: «С днем рождения, доченька». В то время как Самойлова, красноречия которой не занимать, отметила, что Лея остается таким же ураганом эмоций.

«Ты еще даже не представляешь сколько улыбок, смеха и счастья ты даришь нам и всем вокруг. И я как всегда хочу что бы это цунами непосредственности в твоем сердечке никогда не утихало. Будь бесконечно счастлива доченька, а мы будем бесконечно тебя любить», — написала Самойлова в своем Instagram.

Недавно семья вернулась из отпуска, который провела Турции. Туда они отправились почти сразу после примирения. Отдыхало звездное семейство в одном из самых дорогих отелей Белека почти три недели.