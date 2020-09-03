Раздор или безопасность?: Решетова оказалась в кадре без кольца

Все лето не утихали слухи о разладе в семье Тимати. На днях невеста рэпера вернулась в Россию, и тут же устроила гонки по Москве.

На видео, опубликованном девушкой в Инстаграм, отчетливо виден «голый» безымянный палец правой руки. Возможно, что кольцо просто мешало бы девушке управлять байком. С другой стороны, ранее она никогда его не снимала публично.

Подписчики выразили беспокойство за здоровье девушки, резво разъезжающей по ночным дорогам: «Ваше счастье — ваш сын. А счастье вашего сына — вы. А это все глупости», «Вам не страшно за свою жизнь?», «Я бы побоялась сына без матери оставить».

Что же это: тоска по приключениям или побег от семейных проблем? Девушка уверяет фанатов, что в ее семье все в порядке, однако день за днем ставит это под сомнение своими фото и видео.