«История закончилась»: Собчак назвала причины развода с Виторганом

Почти семь лет Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. Их брак распался, когда оба начали идти в разных направлениях. По словам телеведущей, сначала она боялась, думала, что это просто какое-то помутнение. Откровенно о разводе с первым мужем Собчак рассказала в интервью Агате Муцениеце на ее YouTube-канале.

«Это была любовь, иначе я бы не родила ребенка, не прожила с ним столько лет… Просто наступает период, когда вы начинаете идти в разные стороны. Это не плохо и не хорошо. Люди либо развиваются вместе, либо кто-то один имеет другие цели. Со временем эта пропасть разрушит брак», — призналась Собчак.

В качестве примера она привела историю, когда они оба начали проводить время в разных компаниях. Ксении были интересны разговоры со своими друзьями. Максиму – песни под гитару и шашлыки. Она отметила, что такое времяпрепровождение ей тоже симпатизировало первые год-два, а потом она уже знала наизусть все эти песни и не могла их слушать. Тем не менее, после развода пара сохранила дружеские отношения.

«Это было тяжелое решение. В какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась. Это было прекрасное время, наверное, одно из лучших в жизни. Большая любовь была и от того что она закончилась, не значит, что ее не было», — добавила Собчак.

Замуж за актера Максима Виторгана Ксения Собчак вышла в 2013 году. Спустя три года у пары родился сын Платон. Еще через два года они расстались. А в 2019 году Ксения стала женой режиссера Константина Богомолова.