«Фигурка загляденье!»: 47-летняя Высоцкая на яхте сняла верх от бикини

Актриса Юлия Высоцкая в свои 47 лет обладает фигурой, которой могут позавидовать многие молодые девушки. Теледива умело подчеркивает нарядами достоинства своих форм, чем приводит в восторг поклонников. А вот в последней публикации в микроблоге и вовсе вызвала буру эмоций у фолловеров, поделившись горячими снимками с яхты.

Звезда запечатлелась в шортах и лифе от купальника, который решила тут же снять. Правда, позировать супруга Кончаловского предпочла все-таки спиной. Но кадры от этого не стали скучнее.

«Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды», — подписала снимки Высоцкая.

Подписчики поспешили прокомментировать снимки. Эвелина Бледанс отметилась под постом: «Какая чудесная спинка!». «Девочка Юля!», — написала Наталья Подольская.

«Какая красивая! Какая стройная! Как 18и летняя девушка. Молода и телом и душой! Восхищаюсь Вами, Юля», «Юля вы вообще кушаете или только готовите? Фигура как у девочки», «Фигурка загляденье! Юля восхищаюсь вами вы супер», «Вот это фигура» — заметили поклонники.

Кстати, впечатлила формами своих фанатов и другая светская львица – 45-летняя Яна Рудковская. Звездная блондинка отправилась на Черное море с подругами и в первый день отдыха устроила пляжную фотосессию.