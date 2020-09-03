«Очень худенькая!»: преобразившаяся Ольга Шелест подчеркнула фигуру джинсами с высокой талией

Знаменитая телеведущая вернулась к работе после каникул и сразила поклонников не только своей стройностью, но и моложавым видом.

Ольга Шелест была виджеем «MTV Россия», а также радиоведущей. Она не только дружит с Иваном Ургантом, но и живет с ним по-соседству. 43-летняя девушка замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным и воспитывает двоих детей: шестилетнюю Музу и четырехлетнюю Айрис. С ними Шелест было не до скуки и в период самоизоляции. Она то делает им новые стрижки, то красит волосы. Этим летом они все вместе отдохнули на море.

Накануне Ольга вернулась к работе после летних каникул. Она поделилась видео в соцсети, на котором запечатлена во время съемок. Телеведущая предстала в платье нюдового оттенка в горох. Наряд миди с юбкой-солнце подчеркнул ее осиную талию и тонкие руки. Она собрала волосы и сделала неброский макияж. Шелест выглядела отдохнувшей. Поклонники признались, что сначала решили, что записи лет 10. Они поразились тому, как похудела и помолодела знаменитость.

«Ольга, раскрывайте секрет похудения», «На 10 лет моложе опять?! Как?! Как?! Ольга», «Какая красивая!», «Сначала подумала, что это что-то из „лет 20 назад“. Вы глядите просто невероятно круто!», «Ольга, очень похудела, красавица», «Оля, ты капец как выглядишь! Все после карантина в +10 кг, а ты неприлично просто в минусе!», «Какая худенькая!», «Я в удивлении и восхищении», — прокомментировали пост подписчики.

Вскоре телеведущая поделилась новым фото, она решила подчеркнуть постройневшую фигуру джинсами с высокой талией и алой рубашкой в клетку. Черные сланцы и платок на голове дополнили образ. «Оля, вы моя любовь, очень классно выглядите, просто Бенджамин Баттон», «Даже поводок стильный у собаки», — вновь стали восхищаться поклонники.