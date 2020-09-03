Андоленко поделилась фото с моложавой мамой-сурдопереводчиком, которая годится ей в сестры

Актриса Карина Андоленко в Instagram поделилась фотографией со своей мамой Ларисой Фалько, которая работает сурдопереводчиком. Она поздравила родительницу с днем рождения. Надо отметить, что мать артистки в прекрасной форме. Она выглядит намного моложе своих лет и годится дочери в сестры.

«Сегодня у моей самой любимой девочки на свете, у моей мамулечки День рождения! Мамулечка, я тебя очень люблю. Самое главное будь здоровенькой и счастливой и пусть все складывается именно так, как ты мечтаешь! Спасибо тебе за то, какая ты, за твое огромное сердце, за твое чувство юмора и за твою мудрость! Ты моя опора, моя сила и мое огромное счастье! Я тебя очень люблю!» Карина Андоленко

«С днем рождения Ларису Алексеевну. Вечно молодую и вечно красивую», «Вы как две сестры. Обе милые и обворожительные», «Спасибо вашей маме за такую чудесную дочь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Карине Андоленко сейчас 32 года. Она является актрисой московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.